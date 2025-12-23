警視庁（手前）＝東京都千代田区東京都西東京市の住宅で母親（36）と息子3人が無理心中した疑いがある事件で、警視庁が母親名義で契約された練馬区のマンションを捜索したところ、刺し傷のある20代とみられる男性の遺体が見つかったことが23日、捜査関係者への取材で分かった。母親の知人とみられ、交際関係にあった可能性もあるとみて、4人の死亡との関連を調べている。捜査関係者によると、男性の遺体は22日午後7時15分ごろ