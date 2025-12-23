漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で2年連続ファイナリストとなったエバースの佐々木隆史と町田和樹が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。1本目でM−1最高得点の870点をたたき出したネタ「車」を披露した。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太も「マジで面白いね」と絶賛。町田は21日の決勝を振り返り「1本目は今のネタを高評価（870点）いただいて。2本目がハネきらず、難しかった」