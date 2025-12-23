2013年に名将アレックス・ファーガソン氏がマンチェスター・ユナイテッド指揮官を離れて以降、クラブは指揮官選びで迷走してきたところがある。まずはデイビッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョと繋ぎ、結果を出した指揮官もいる。しかし念願のプレミア制覇は果たせず、モウリーニョも2018年12月に解任。そこから暫定指揮官の立場を経て、マンUの指揮官を2021年まで務めたのがクラブOBのオーレ・グンナー