AIRDO（エア・ドゥ）は、若手客室乗務員が企画した「ベア・ドゥとぽかぽかバス＆ソックスセット」を公式オンラインショップ「AIRDO Online Marché」で発売した。入社1年目の社員研修で、商品販売をテーマにグループワークを行った際のアイデアをもとにブラッシュアップを重ねて商品化した。ふんわりした触り心地のもこもこ素材を使用し、客室乗務員の制服をイメージした紺と紫をベースとしたカラーのベア・ドゥの刺繍入りルー