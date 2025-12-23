京セラは22日、光の波長ごとに集光位置を制御可能な「メタレンズ」の開発に成功したと発表した。また、同レンズの技術を使った「ウェアラブル空中ディスプレイ」の試作機を開発、2026年1月6日～9日に米国ラスベガスで開催される「CES 2026」で公開する。 京セラ、「ウェアラブル空中ディスプレイ」の試作機を開発 光の色に応じて結像位置を変化 メタレンズは、ガラス表面に光の波長より小さな柱状構造「メタア