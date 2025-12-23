京都市伏見区の親子３人が暮らす住宅で火事があり２０代の息子とみられる男性が死亡しました。１２月２３日午前１時前、京都市伏見区醍醐和泉町にある３階建ての住宅で「３階が燃えています、炎と煙が上がっている」と住人の女性から消防に通報がありました。警察などによりますと、火は約２時間でほぼ消し止められましたが、住宅の３階部分約４０平方メートルが焼けたということです。この家には両親と２０代の息子の３人