京都市西京区の桂離宮では、宮内庁や消防などが合同で消防訓練をおこないました。訓練は、桂離宮の敷地にある建物から火が出て、御殿に飛び火する危険性があるという想定で行われました。「火災が発生しております、消防隊の派遣をお願いします」宮内庁職員が避難誘導し、皇宮警察と消防が放水するなど、火災が起きたときに宮内庁、皇宮警察、消防がどう連携するかを確認しました。（京都市西京消防署・加藤勝也署長）