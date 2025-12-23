１２月２２日夜、兵庫県川西市の路上で７０代の男性が倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。警察はひき逃げの疑いで捜査しています。２２日午後１０時前、川西市松ヶ丘町の路上で路線バスの運転手から「人が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、宝塚市に住む荻野英彦さん（７８）が、横断歩道近くの車道に意識不明の状態で仰向けで倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。