昨年スタートした、漫才とコント“二刀流”の頂点を決める『ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の第2回開催（来夏放送予定）が決定し、23日に都内で会見が行われた。【写真】ななまがり森下が披露した「パラレルワールドのたくろう赤木」第1回大会では、2875組がエントリーする中、ニッポンの社長が初代王者に輝いた。そんな中、早くも第2回大会が決定。今回は「芸人、出し尽くせ。」をキャッチコピーとして