RIZAPグループは23日、SOMPOグループの社員約1万1000人を対象としたコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」の法人会員サービスを提供し、来年1月予定で損保ジャパン本社ビル内に「chocoZAP」を開設する。RIZAPグループとSOMPOホールディングスは、昨年7月に資本業務提携契約を締結、共同での行動科学研究を始め、新たな健康指標、認知