日本航空と全日本空輸は２３日、一部の航空便予約システムなどに不具合が発生したと発表した。いずれも運航に影響はないといい、原因を調べている。日航などによると、システムの不具合は２３日早朝に発生。各航空会社が共通で利用している予約などの基幹システムに障害が出たとみられる。この影響で、国内線や国際線の新規航空便の検索や決済などがしにくい状態になった。日航、全日空とも午前中にシステムが復旧したという。