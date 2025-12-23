愛知県と三重県の多くの公立学校で、2学期の終業式が行われました。 【写真を見る】｢お年玉は千円を3枚欲しい…｣ 愛知県内の小学校で終業式 名古屋・東区の東桜小学校では2学期に頑張ったことの発表も このうち名古屋市東区の東桜小学校では、体育館に全校児童約370人が集まり、代表の児童3人が2学期に頑張ったことを発表。1年生の女子児童は「運動会でリレーの選手にはなれなかったけれど、応援を頑張った」と話しました