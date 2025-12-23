タカノフルーツパーラーアトレ吉祥寺店では、2025年1月8日から苺を主役にした新作スイーツが登場！フレンチトーストやショートケーキ、チョコと苺の相性を楽しめるパフェなど、3種類のスイーツが待っています。苺の甘さと酸味が絶妙なバランスで、ひと口食べるごとに幸せな気持ちになれること間違いなし♡さらに、店内に自動ドアが新設され、より快適な空間でスイーツ