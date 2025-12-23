近年、国や地域別の幸福度ランキングや「ウェルビーイング」という言葉が注目を集めています。この「幸福」というテーマについて、京都大学人と社会の未来研究院の内田由紀子教授は「自分たちが生きている文化・社会環境におけるウェルビーイングとは何かを問い、データを適切に解釈すべき」と語ります。今回は、内田教授が国際比較を通して日本社会における幸せの特徴を探った著書『日本人の幸せ―ウェルビーイングの国際比較』か