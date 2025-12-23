女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。2人の出会いは波瑠と高杉が共演した2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」だった。同作は漫画家の柴なつみ氏による人気コミックのドラマ化。結婚の発表を受けて、柴氏は自身のX（旧ツイッター）で「寝ぼけてたのでほんとに夢かと思って普通に白湯飲んでました」と投稿。そのうえで「素敵なご夫婦すぎる！！！おめ