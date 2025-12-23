福岡県大牟田市で進む市立中学2校の統合で、両校の校長やPTAは新校名を生徒や住民から募集した結果、花の咲く土地柄にちなんだ「桜花（おうか）中学校」と決定した。しかしそこに、「桜花とは太平洋戦争で使われた特攻機と同じ名称だ」との指摘が…。【映像】太平洋戦争での特攻の瞬間（当時の映像）多くの若者が命を落とした「桜花」の名を学校名にしてはならないと、市民団体が市の教育委員会に、校名の再考を申し入れた。