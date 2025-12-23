日銀が政策金利を引き上げた後も円安が進んでいるなか、片山財務大臣は為替介入を念頭に「対応はフリーハンドだ」として市場をけん制しました。片山さつき 財務大臣「投機的な動きも含めて、行き過ぎた動きに対しては対応を取るというふうに申し上げまして、きのうは私はフリーハンドですよと申し上げた」日銀による利上げ後も、外国為替市場では一時、1ドル＝157円台後半の水準まで円安が進みました。片山大臣はこうした状況