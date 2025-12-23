京都にある漢方心療内科で、現役医師として働いている藤井英子さん。93歳の今も、心身に不調を抱える患者さんと向き合い続けています。ストレスや怒り、不満、落ち込みなど、心のモヤモヤを解き放つ極意を聞きました。（構成：野田敦子撮影：福森クニヒロ）【写真】今でも参考にしているという、漢方の名医・浅田宗伯の医書『勿誤薬室方函口訣』* * * * * * *心とからだは深くつながっている産婦人科医として7年、精神科医として