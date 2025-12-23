Image: Google via Gizmodo US スマホに、おうちに、車に。次はどう来る？Googleはあらゆる自社製品に、AIアシスタント“Gemini”の搭載を開始していますが、今回Android Autoにもチャットボット機能が導入されることになりました。Googleは11月20日、2億5000万台以上の車両に搭載されているAndroid Autoが、従来のシステムからアップグレードしたAndroidスマホユーザー向けにGeminiをサポー