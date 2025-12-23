福岡県警宗像署は23日、福津市西福間5丁目付近の道路上で19日午前7時45分ごろ、小学校女児らが登校中、見知らぬ男からスマートフォンで写真を撮られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30〜50代、茶色のフード付きジャンパーを着用し、フードを被っていたという。