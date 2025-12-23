リーグ・アンのモナコは現地12月22日、南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったと発表した。21日に行なわれたオセール戦に先発した30歳の日本代表MFは、36分に相手選手と接触して負傷。途中交代となり、顔を両手で覆いながら、担架で運び出されていた。状態が心配されていた状況で届いた凶報。フランスのスポーツメディア『RMC Sport』は「モナコと日本に大打撃、南野はシーズン終了、ワールドカップ出場も危ぶまれる」