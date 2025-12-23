呉市の下蒲刈町でお正月の縁起物として欠かせない「葉つきミカン」が出荷されました。 蒲刈地区は葉つきミカンの県内最大の産地で、現在では１５０軒ほどの農家が栽培をしています。 ３枚から４枚の葉を残して出荷するため機械での選別ができず、すべて手作業で箱詰めしていきます。 今年は天候にも恵まれたため玉太りもよく、そのまま食べても非常に美味しいミカンに仕上がったということです。 ＪＡ広島果実連 石川祐介技師