12月22日に静岡県長泉町で起きた高齢夫婦が縛られ現金約1000万円が奪われた強盗事件から一夜明けた23日朝、現場周辺の小学校では、大人たちの見守りのもと児童が登校する様子が見られました。 【動画】1000万円強盗事件から一夜 小学校教職員らが児童の登校見守り 警察は逃げた男らの行方追う＝静岡・長泉町 22日、長泉町で発生した強盗事件を受け、事件現場から近い小学校では23日朝、職員や大人たちが見守る中、児童が集団で登