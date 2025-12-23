県内多くの公立小中学校では２３日が年内最後の登校日となり、２４日から冬休みです。 「おはようございます」南区の段原小学校ではオンラインで冬休み前の全校朝会が開かれました。 校長先生から冬休みの過ごし方について聞き、担任からは宿題についての説明を受けていました。 児童「いとこが広島に帰省してくるので、お正月にみんなでいろいろ遊べたらいいなって思います」「ケーキを食べたりしてみんなでわいわいとゲ