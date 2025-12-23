タレントの田村淳（52）が、巨大クリスマスツリーの置かれた自宅を公開し、反響を呼んでいる。【映像】田村淳の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）田村はこれまでも、自宅リビングで大縄跳びをする様子や、庭に設置した大きなプールで娘たちと遊ぶ姿などをInstagramに投稿。「豪邸ですね！」「こんな大きなプールをお庭に置けるなんて本当に羨ましい」などと話題になっていた。クリスマスツリーを娘たちと飾り付け2025年12