現地時間の2025年12月21日(日)、トランプ政権がアメリカから国外追放したベネズエラ人を収監する刑務所に関する報道ドキュメンタリー番組「60 Minutes」の放送を、CBS Newsが土壇場で中止しました。この判断に対して、CBS Newsの内外からは非難の声が上がっています。Outrage after CBS pulls 60 Minutes segment on El Salvador’s Cecot prison | CBS | The Guardianhttps://www.theguardian.com/media/2025/dec/22/cbs-pulls-60