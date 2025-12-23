文部科学省は23日、児童生徒へのわいせつ行為などで処分され、免許を失効した教員のデータベース（DB）を採用権者の7割近くが活用していなかったとの調査結果を受け、活用の徹底を求める通知を全国の教育委員会や学校法人に出した。教員採用時のDB確認は法律で義務付けられており、フォローアップ調査を実施した上で、活用していない場合は名称の公表を検討している。文科省が22日公表した調査結果では、2023年度以降に教員を