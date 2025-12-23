宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日、打ち上げに失敗した主力ロケット「Ｈ３」８号機について、ロケットの先端部に取り付けた衛星の保護カバーを分離した打ち上げ３分４５秒後に、第２段ロケットの水素燃料タンクの圧力が低下を始めたことを明らかにした。この際、通常の打ち上げでは生じない衝撃が保護カバーで観測されていた。同日開催された文部科学省の専門家会合で報告された。保護カバーは全長１０・４メートル、