リチウムイオン電池向けの新たな電解質を開発したスン・ユエ氏/Prof Yi-Chun Lu/The Chinese University of Hong Kong（CNN）スマートフォンから自動車まであらゆる製品に使われているリチウムイオン電池は、正しく保管・充電されていれば概して非常に安全性が高い。しかし一方で、何千件もの発火事例も報告されており、時には死者を伴うケースもある。リチウムイオン電池には可燃性の電解質が含まれている。これは、有機溶剤に溶