Z世代のカリスマインフルエンサー・おさきがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。現代ならではの徹底した「恋愛リスク管理術」を明かした。【映像】中学時代のおさき・かわいいスカート姿 「付き合う前に相手のSNSを見るか」という話題において、おさきは「絶対に見る」と即答。単に投稿写真を確認するだけではなく、「自己紹介を聞くよりもまずSNSを見て、コメントの返し方や文章の打ち方を全部見る」