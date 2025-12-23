右前脚の屈腱炎を発症したサンライズアースの回避に伴い、除外対象だったエキサイトバイオ（牡３歳、栗東・今野貞一厩舎、父レイデオロ）が繰り上がって有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）に出走可能となった。今野調教師が１２月２３日、出走の意思を表明した。今野師は「（有馬記念に）出る準備はできていました。（除外対象だったため）当初は万葉Ｓを予定していましたが、１週前の時点で菊花