１２月２１日の朝日杯ＦＳで３着だったアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、来年は皐月賞（２６年４月２６日、中山競馬場・芝２０００メートル）を目指す。直行するか一度使ってからかは馬の様子を見て決められる。友道調教師は「前半も進んでいかなかった。気持ちの面か、馬場（の影響）かは分からないけど、あれなら距離はもつと前向きに考えたいです」とレースを振り返った。今後は放