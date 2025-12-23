日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２３日、発足から２か月の高市早苗内閣の支持率が高水準であることを報じた。番組ではＮＮＮの世論調査として１２月の支持率が７３％であると紹介。発足した１０月は７１％、翌１１月は７２％と上昇していることを伝えた。これにＭＣの山里亮太は「ジカギキとかロケをしていて、支持率が高い理由につながるなと思うのは、みんなわかりやすいとい