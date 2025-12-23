オリックス・椋木蓮投手が２３日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、２００万円増の年俸１４００万円でサインした（金額は推定）。「（中継ぎとしての）後半のイメージが非常にいいという形で、６試合だけですけどそこを評価していただいた」と明かした。２１年のドラフト１位右腕で、今季は１２試合に登板。先発で勝ち星なしの２敗と苦しんだが、シーズン途中に自ら救援を希望し、９月以降は６試合で４ホールドと適