Ｊリーグは２３日、都内でメディア向けに２０２５年マーケティング領域に関する総括をテーマに説明会を開催した。２０２５シーズンは、年間総入場者「１３５０万３２１０人」を記録。これは、史上最多の昨シーズン１２５４万人をさらに更新した（１０８％）。Ｊ１〜Ｊ３の全体平均も初の１万１０００人を超えた（１万１０８６人）。全カテゴリーで史上最多の入場者を記録した。▼Ｊ１平均：２万１２４６人（１０４％）▼Ｊ