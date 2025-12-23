女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さん（５５）が、夫婦のプライベート姿を見せた。２３日までに元バドミントン日本代表の陣内貴美子さんのインスタグラムに登場。陣内さんは「毎年恒例になった３夫婦揃（そろ）って一年を締め括（くく）る食事会」とつづり、元プロ野球選手の夫・金石昭人さんと伊達さん夫妻、元自転車プロロードレーサーの山本雅道さんとバレーボール女子元日本代表の益子直美さん夫妻と会食する様子を