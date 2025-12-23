巨人の育成３年目・田村朋輝投手が２３日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２０万円増の年俸４１０万円でサインした（金額は推定）。今季は２軍で２登板。６月から９月末までは「くふうハヤテ」に派遣されていた右腕は「ハヤテに行って最初の方は調子が良くて手応えがあった。夏場や後半はバテてきて、１年間ローテーションを回るのは難しいと実感した」と今季を振り返った。最速１５９キロの直球が武器。秋季キャンプ