鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについてです。県立鴨池庭球場に整備する場合の移設費用について、下鶴市長は「県と協議していきたい」と述べ、慎重な姿勢を崩しませんでした。 鹿児島市がサッカースタジアムの整備を目指すなか、県と市は先月、鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテル跡地と県立鴨池庭球場の2か所を有力な候補地として選定しました。 このうち市が提案した庭球場の場合、すでにあるコ&