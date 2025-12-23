夏の大雨以降運休が続いているJR肥薩線の大隅横川駅に地元の人たちが「不死鳥」の絵を飾りました。 JR肥薩線は、今年8月の霧島・姶良集中豪雨以降、吉松駅と隼人駅の間で運休が続いていて、JR九州は、来年6月30日ごろの再開を目指しています。 おととい21日は、地元住民らおよそ10人が縦80センチ、横165センチの額縁に入った絵を、駅舎に飾りました。 駅を訪れた人が元気になるように、オレンジ色を基調に、大きく翼を広げ、大