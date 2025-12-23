クリスマスを前に駒ケ根市では22日、地元の障がい者支援施設の利用者に名物のソースかつ丼が振る舞われました。22日、駒ケ根市の明治亭 中央アルプス登山口店に招かれたのは、市内の障がい者支援施設・「西駒郷」の利用者と職員、合わせて94人です。地域への感謝の思いを込め、明治亭が、毎年この時期に西駒郷の利用者を招き「ソースかつ丼」を振る舞っていて、今年で30回目です。施設の利用者「おいしい」Q.楽しみに