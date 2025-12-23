山形県酒田市のコミュニティセンターで、おととし春から去年11月までの間に最大で900リットルの灯油が流出し、施設の水道水が汚染されていたことが分かりました。酒田市まちづくり推進課によりますと、酒田市亀ヶ崎三丁目の「亀ケ崎コミュニティ防災センター」で今月9日、水道水から「石油のにおいがする」という情報があり、市が水質検査したところ、灯油の成分が検出されました。市が経緯を調べたところ、コミュニテ