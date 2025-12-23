お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が22日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）が手作りした編み物作品を披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。【写真】「ナルさんの愛を感じます」妻・安田成美が作った手作り編み物作品を紹介する木梨憲武木梨は「NARUさんにもらった携帯入れ！少し紐がのびのびの〜び！ないないないない騒がない！PEACE!!」とユーモアあふれるコメントを添え、背中に小