俳優の高杉真宙（29）と波瑠（34）が23日、それぞれのSNSに直筆の署名を添えた文書を掲載し、結婚を発表した。波瑠は純白のウエディングドレス、白無垢姿の写真も添え、美麗なショットに祝福や羨望のまなざしが寄せられている。【写真】「美しい〜」「とってもお似合いです!!!」白無垢＆ウエディングドレス姿の波瑠※2・3枚め2人は連名の文書で「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運