日出生台演習場で行われている沖縄駐留アメリカ軍の実弾射撃訓練について九州防衛局は、23日今後、新たに迫撃砲など4種類の火器を使った訓練を実施したいという意向を示しました。 県庁 155ミリりゅう弾砲などを使う沖縄駐留アメリカ軍の実弾射撃訓練については沖縄の負担軽減を目的に日出生台演習場などで行われています。 こうした中、23日は、九州防衛局が県庁を訪れ地元自治体で作る四者協に対し訓練内容の