警視庁暴力団対策課の警部補の男が、日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして逮捕された事件で、警視庁がこの警部補を懲戒免職処分とする方針を固めたことがわかりました。【写真を見る】【速報】警視庁暴力団対策課の警部補の男を懲戒免職処分へ当時の上司約10人も処分方針スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏洩か警視庁警視庁が懲戒免職処分とする方針を固めたのは、暴力団対