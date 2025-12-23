楽天の中継ぎ右腕・西口直人投手（29）が23日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、3500万円増の来季年俸5000万円（金額は推定）でサイン。「去年1年、しんどいリハビリ期間でしたけど、本当に頑張ってよかった。自分でもここまでの成績を残せるとは思っていなかったんで、自分が一番困惑しています」と笑わせた。23年9月にトミー・ジョン手術を受け、今春キャンプで支配下に復帰。52試合に投げ、3勝1敗、1セーブ3