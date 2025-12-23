薬品が爆発した名古屋大東山キャンパスの現場付近で活動する消防隊員ら＝23日午後0時30分、名古屋市千種区23日午前11時45分ごろ、名古屋市千種区の名古屋大東山キャンパスで「掃除中、何らかの薬品が爆発した」と教員から119番があった。地元消防によると、20代2人、30代1人の男性計3人がけがをした。いずれも意識があるという。愛知県警や消防が現場の状況を確認している。消防によると、爆発があったのは理学部4階の実験室。