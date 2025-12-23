とんねるずの木梨憲武さんが、『Samsung Galaxy AI School』に登場しました。 【写真を見る】【 木梨憲武 】Galaxy AIに頭上がらず「何から何まですみません！」即興アートワーク作成で大興奮木梨さんは、“参考がてらに詞をいただこうかなと（Galaxy AIに）お願いすると、本当に何秒かでいただける。それで何曲か作ってます。100（％）頼るとGalaxyの作品になるので、参考程度に”とGalaxy AIを重宝していることを告白