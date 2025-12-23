列車内で女性が持っていたトートバッグに手を差し込み、財布などを盗んだとして33歳の男が現行犯逮捕されました。警視庁によりますと、能崎泰典容疑者は今月20日、二子玉川駅近くを走る東急田園都市線の車内で、女性が持っていたトートバッグに手を差し込み、現金およそ2万8000円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。警戒に当たっていた捜査員が発見し、現行犯逮捕しました。調べに対し、能崎容疑者は「生活費にあてよ