★人気テーマ・ベスト１０ １フィジカルＡＩ ２人工知能 ３金利上昇メリット ４半導体 ５地方銀行 ６防衛 ７ペロブスカイト太陽電池 ８親子上場 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０ロボット みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「データセンター」が１８位となっている。 ２２日の米株式市場は主要株価３指数がそろって上昇し、ハイテク株が堅調に推移